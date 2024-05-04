Банк лишили лицензии в Казахстане: что еще нужно знать вкладчикам

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) сегодня, 4 мая 2024 года, рассказали, что еще нужно знать вкладчикам, которые хранили свои деньги в банках, у которых отозвали лицензии, сообщает Zakon.kz.

В фонде привели пример и подробно рассказали, как работает система гарантирования депозитов при страховом случае.

"Итак, представим, что вы находитесь за границей или же внезапно объявился дальний родственник, который оставил вам наследство и нужно срочно заняться этим вопросом, а у вашего банка в это время отозвали лицензию. В силу жизненных обстоятельств вы не смогли вовремя обратиться за гарантийным возмещением по своему депозиту и пропустили срок выплат. Несмотря на это, вернуть свой вклад можно". Пресс-служба КФГД

Каким образом вернуть свой вклад?

Обратите внимание, вкладчики ликвидируемого банка могут подать заявление на получение гарантийного возмещения по своему депозиту в течение одного года. После завершения установленного срока выплат невостребованные депозиторами суммы автоматически переводятся на их индивидуальные пенсионные счета в ЕНПФ в виде добровольных взносов. Вкладчики имеют право востребовать их, если они пропустили срок выплаты гарантии по "уважительным причинам", к которым относятся:

поступление вкладчика в период срока выплаты гарантийного возмещения на воинскую службу;

нахождение за пределами Республики Казахстан;

принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;

нахождение вкладчика в местах лишения свободы;

иные обстоятельства, установленные судом.

Каждая из вышеуказанных причин должна быть подтверждена документально. Какие именно документы по каждому пункту могут быть представлены вкладчиком, можно узнать здесь.

Заявление на выплату гарантийного возмещения при наличии "уважительной причины" необходимо подать в КФГД. Форма заявления есть на официальном сайте фонда. Ее необходимо распечатать, собственноручно заполнить и приложить к ней документы, свидетельствующие о наличии уважительной причины. Далее пакет документов необходимо передать лично в КФГД по одному из адресов:

г. Алматы, A05B0Y8, ул. Айтеке би, 67;

г. Астана, Z01А5АF2, ул. М. Габдуллина, 18, 1 этаж, н.п.№5.

Если вкладчик по тем или иным обстоятельствам не может это сделать, то документы могут быть отправлены на почтовый адрес КФГД в Алматы и Астане. Отмечаем, что в данной ситуации нужно обязательно нотариально заверить подпись вкладчика в заявлении.

КФГД рассматривает обращение вкладчика в течение пяти рабочих дней со дня поступления. В случае одобрения денежные средства поступают на банковский счет заявителя. Если в выплате возмещения будет отказано, то КФГД в письменном уведомлении предоставит вкладчику полную информацию о причине отказа и даст рекомендации по устранению выявленных несоответствий.

"Сейчас в процессе ликвидации находятся девять банков, выплаты по которым завершены в 2022 году, за исключением случаев обращения по уважительным причинам". Пресс-служба КФГД

Ранее специалисты Казахстанского фонда гарантирования депозитов детально рассказали, как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии. Подробнее об этом по ссылке.