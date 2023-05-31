Утверждены предельные ставки вознаграждения по депозитам на июль

Казахстанский фонд гарантирования депозитов оставил без изменения предельные ставки по всем видам депозитов в тенге на июль, сообщает Zakon.kz.

Данное решение было принято ввиду сохранения 26 мая Национальным банком базовой ставки на уровне 16,75%.

Предельные ставки КФГД по депозитам на июль

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КФГД обращает внимание, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. В связи с чем банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных Фондом предельных ставок вознаграждения.

