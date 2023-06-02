Сколько казахстанцев могут использовать криптовалюты, рассказал эксперт

По разным оценкам, около одного миллиона казахстанцев используют криптовалюты. Также в стране уже зарегистрировано восемь криптовалютных бирж, на фоне этого криптокомплаенс в казахстанских банках нуждается в изменениях, сообщает Zakon.kz.

По разным неофициальным оценкам, в Казахстане сегодня насчитывается от 250 тысяч до 1 млн пользователей, которые работают с криптовалютами, об этом в рамках конференции Profit Finance Day рассказал руководитель Центра цифрового права Ермек Рустембекулы.

Спикер добавил, что на сегодняшний день на площадке МФЦА зарегистрировано восемь криптовалютных бирж и еще около 20 криптопроектов находятся в процессе регистрации.

"Разумеется, что каждый день совершаются сотни операций, в том числе с использованием банков, платежных институтов. Проблема в том, что банки видят только верхушку айсберга, не видят основных проблем и часто не понимают экономической сути таких операций. Они сталкиваются со сложностями в проверке происхождения крипты, и, соответственно, банкам сегодня проще отказать таким клиентам", – рассказал Ермек Рустембекулы.

Чего боятся банки?

По словам спикера, существуют две основные проблемы, связанные с "хождением" криптовалют. Первая – это их бесконтрольный оборот через P2P площадки, чего опасаются все регуляторы.

"По оценкам Комитета госдоходов, объем транзакций, осуществляемых через P2P площадки и платформы, превышает объем 1 млрд тенге в месяц. Для сравнения: в России эта цифра составляет более 70 млрд рублей", – комментирует Ермек Рустембекулы.

Поясним, криптовалютные P2P площадки или биржи служат для обмена криптовалютами между участниками такой биржи без присутствия посредников.

При этом, по другим оценкам специалистов, цифра, которую официально видят фискальные органы, может быть в 15-20 раз больше.

Кроме этого, существуют сложности с учетом криптовалютных активов. Например, когда криптоинвестор не совершает покупок или каких-то спекулятивных действий, а просто держит валюту в кошельке.

"Когда курс (криптовалюты – Прим. ред.) подскакивает, то образуется доход, и Налоговый комитет сейчас думает, что с этим делать. Методики налогового администрирования Министерством финансов, КГД сегодня совершенствуются и находятся на стадии активной дискуссии, в том числе с нашим участием", – пояснил спикер.

Эксперт добавил, что существует и другая проблема, связанная с криптовалютами, которая "триггерит" банковские и финансовые учреждения.

"Это отсутствие сколько-нибудь внятных эффективно действующих механизмов ПОД/ФТ, то есть комплекса мер по противодействию отмыванию средств, полученных незаконных путем. Никто толком не уделяет этому внимания. В сравнении с международной практикой рынок ПОД/ФТ в Казахстане оценивается просто в ноль", – подчеркнул Ермек Рустембекулы.

Решить перечисленные проблемы, по словам спикера, может применение международного подхода, который уже был имплементирован в ряде стран. В том числе он связан с выявлением всех покупок и продаж цифровых валют в реальном времени, анализом происхождения этих средств, а также мониторингом последующего использования криптовалют и т.д.



