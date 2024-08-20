Как и взлет и падение криптовалют влияют на Казахстан, рассказали эксперты

Исследователи научно-аналитического центра MIND при Maqsut Narikbayev University рассказали, как изменение курса криптовалюты влияет на Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Эксперты отмечают, что в этом году биткойн преодолел отметку в 69 тыс. долларов, что стало новым историческим максимумом. Но уже 3-4 августа криптовалютный рынок значительно упал: биткоин опустился до 53 тыс. долларов, рухнув больше чем на 10% за сутки, цена Ethereum снизилась на 20%, опустившись ниже 2200 долларов.

По данным исследователей научно-аналитического центра MIND, общая стоимость рынка криптовалют упала примерно на 270 млрд долларов.

"На данный момент биткойн достиг отметки 61 тыс. долларов и относительно стабилизировался в течение недели. Курс биткойна может подняться выше 70 тыс. долларов. После краткосрочного падения нефть также восстановилась и достигла уровня", – прогнозируют эксперты.

Они считают, что текущее падение криптовалют не представляет угрозы для долгосрочных перспектив.

"По данным Nasdaq, федеральное правительство США за годы накопило миллиарды долларов в биткойнах в процессе конфискации, оценивая свои резервы в 200 тыс. биткойнов, что составляет более 5 млрд долларов. Однако наличие бюрократических проволочек и неготовность правовой базы затрудняют своевременное использование активов, так как процесс от первоначального изъятия до окончательной ликвидации может занимать годы. Тем не менее, утверждается, что США уже пополнили резервы на миллиарды долларов за счет продажи конфискованных криптоактивов", – говорят исследователи.

Создание государственных резервов в биткойнах, по их данным, также рассматривается в Гонконге, одном из крупнейших финансовых центров мира. Правительство Германии хранит биткойны на сумму более 2,3 млрд долларов. Сальвадор утверждает, что заработал первые 3 млн долларов на продаже биткойнов. Швейцария считается одной из лучших юрисдикций для криптовалют и блокчейн-стартапов.



Эксперты MIND отмечают, что создание резервов криптоактивов является инновационной идеей, имеющей и свои недочеты даже для лидирующих экономик.



"Для средних держав, как Казахстан введение криптовалюты в больший обиход имеет более непредсказуемые последствия, что требует тщательного подхода. Поэтому, с одной стороны, нахождение криптовалют в "серой зоне" в Казахстане оправдано, однако, это является лишь временным явлением", – подчеркнули исследователи.

Для эффективного регулирования криптовалюты необходима, по их данным, всеобъемлющая правовая основа, охватывающая как аспекты частного, так и финансового права, включая налоговое регулирование и обеспечение мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Необходимо также развитие устойчивости рынка, создание условий для вовлечения большего количества игроков и внедрение большего числа финансовых инструментов.

Принятие закона о регулировании рынка цифровых активов, куда входил бы рынок криптовалют, цифровых валют, токенов и ETF, утверждают эксперты, поможет создать правовую базу для операций с цифровыми активами, что, в свою очередь, повысит доверие участников рынка и привлечет новых инвесторов.

29 февраля 2024 года в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК объяснили, как платить налоги при покупке и продаже криптовалюты в Казахстане.