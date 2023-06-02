Ответственность блогеров за фейковую информацию хотят усилить в Казахстане

В Мажилисе обсудили нормы проекта закона "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". Депутат Анас Баккожаев заявил, что документом предлагается штрафовать блогеров за распространение фейков на 40 МРП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Директор Департамента государственной политики в области СМИ МИОР Кайнар Ахетов сообщил, что сегодня казахстанцы активно пользуются социальными сетями. По его словам, более 70% населения являются пользователями интернета, в Facebook зарегистрированы более 2 млн человек, в Instagram – более 11 млн и в ТikTok – более 7 млн пользователей.

Депутат Анас Баккожаев привел данные об обратной стороне. "Сейчас интернет очень хорошо развивается, общественные отношения идут полным ходом. Это хорошая тенденция, но вместе с тем необходимо знать, что есть такие направления, как духовность, язык, защита детей, экономики и так далее. В 2022 году выявлено 5545 фактов, связанных с распространением недостоверной информации, из них 278 носят деструктивный характер, 5267 фактов касались признаков мошенничества и 2846 – реклама финансовых пирамид", – заявил он. По его словам, в целях обеспечения защиты прав граждан, помимо существующей уголовной ответственности, для пользователей интернет-ресурсов будет введена административная ответственность в размере 20 МРП (1 МРП в 2023 году равен 3450 тенге. – Прим. ред.), площадок, размещающих или распространяющих недостоверную информацию, и для блогеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в размере 40 МРП.



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Однако профессор университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева Муслим Хасенов заявил, что в законе

"Почему это важно? Здесь очень важно, чтобы принцип правовой определенности в отношении статуса был соблюден. Если мы прописываем в КоАП, что ответственность блогеров выше за нарушения, по сути, это отягчающее обстоятельство быть блогером, и соответственно, четко нужно прописать, по каким критериями будут определяться блогеры. Иначе это коррупциогенный фактор. То есть на этот вопрос нужно ответить, либо вообще исключить из проекта закона", – заявил он. "Вообще их не упоминают. А ведь именно они размещают рекламу в соцсетях. Поставьте их под контроль больше. Пусть они сдают в налоговую список контактов для размещения и все. Вам не надо будет контролировать миллион блогеров, а только надо контролировать штук 20 рекламных агентств. В целом, этот закон не просто не нужен, он еще и проблемный. Я считаю, что нужно отзывать этот закон и делать что-то другое", – резюмировал Шибутов.

Член общественной палаты Марат Шибутов указал в свою очередь на то, что в законе, раз он про налоги, нет рекламных и диджитал агентств. Ранее стало известно, что казахстанских блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги. отсутствуют установленные условия приобретения статуса "блогер", то есть непонятно, каким образом происходит формализация статуса.