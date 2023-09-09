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Законодательство РК

Закон о блогерах заработал в Казахстане

соцсети Фото: freepik
9 сентября вступил в силу закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, подписанный президентом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подписал вызвавший большой резонанс в обществе закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" 10 июля, который он должен был вступить в силу спустя 60 дней – 9 сентября.

Закон впервые в Казахстане будет регулировать информацию, распространяемую в социальных сетях.

Вводятся такие новые для казахстанского законодательства понятия, как "онлайн-платформа", "онлайн-реклама", "пользователь онлайн-платформы", "ложная информация", "собственник онлайн-платформы", "контент на онлайн-платформе", "распространитель онлайн-рекламы" и ряд других.

Одним из важных новшеств закона является обязательство онлайн-платформ переводить свой интерфейс на казахский язык, а также предусматриваются вопросы защиты персональных данных, подачи жалоб пользователями, модерации контента на онлайн-платформах, права и обязанности пользователей соцсетей и инфлюенсеров (блогеров).

Обязанность блогеров регистрироваться в качестве предпринимателей, а также идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице, позволят государству отслеживать доходы блогеров и соответственно обязать их выплачивать налоги со своих заработках в соцсетях.

Еще один важный вопрос – в законе дано определение ложной информации и противоправного контента, за распространение которого предусмотрена административная ответственность распространение, а также обязанность его удалять.

Она устанавливает административную ответственность за размещение и распространение ложной информации. Для пользователей соцсетей (как физических, так и юридических лиц) штраф составляет от 20 до 100 МРП (от 69 000 до 345 000 тенге), для блогеров – от 30 до 100 МРП.

Также в законе прописаны требования к защите несовершеннолетних, в том числе от кибербуллинга, онлайн-рекламе и запрет на профайлинг данных.

Более подробный разбор закона можно прочитать в нашей статье по ссылке.

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