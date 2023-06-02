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16-летняя девушка утонула в Акмолинской области

16-летняя девушка утонула в Акмолинской области Фото: pixabay
16-летняя девушка утонула во время купания в реке Есиль в Целиноградском районе, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 1 июня около 17:30. Об этом рассказал начальник Управления гражданской обороны Департамента по ЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций.

Пятеро отдыхающих приехали на отдых из Астаны и решили искупаться в реке. Четыре девочки, взявшись за руки, начали кружиться в воде, но в паре метров от берега стали тонуть.

На берегу водоема находились три очевидца, которые кинулись спасать девочек. Троих удалось спасти. К большому сожалению, одна из купающихся, 2006 г.р., находилась дальше всех от берега и не умела плавать.


Этот участок запрещен для купания, кроме того, водоем имеет сильное подводное течение, а также обрывистый рельеф дна.

В ДЧС Акмолинской области напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области утонули двое детей.

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