16-летняя девушка утонула в Акмолинской области
Трагедия произошла 1 июня около 17:30. Об этом рассказал начальник Управления гражданской обороны Департамента по ЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций.
Пятеро отдыхающих приехали на отдых из Астаны и решили искупаться в реке. Четыре девочки, взявшись за руки, начали кружиться в воде, но в паре метров от берега стали тонуть.
На берегу водоема находились три очевидца, которые кинулись спасать девочек. Троих удалось спасти. К большому сожалению, одна из купающихся, 2006 г.р., находилась дальше всех от берега и не умела плавать.
Этот участок запрещен для купания, кроме того, водоем имеет сильное подводное течение, а также обрывистый рельеф дна.
В ДЧС Акмолинской области напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.
Ранее стало известно, что в Актюбинской области утонули двое детей.