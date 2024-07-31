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В Туркестанской области 16-летняя девушка утонула в горной реке, делая селфи

Природа, природа Казахстана, холмы, холмистая местность, река, реки, туризм, ВКО, Восточно-Казахстанская область, лето, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 18:46 Фото: primeminister.kz
В Туркестанской области 31 июля спасатели нашли тело 16-летней девушки, которая утонула в реке, делая селфи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Оtyrar.kz, погибшую обнаружили в 500 метрах от места происшествия, ниже по течению.

"16-летняя жительница Туркестанской области проводила выходной с друзьями в Сайрам-Угамском национальном природном парке. В какой-то момент она решила сделать селфи рядом с бурной горной рекой, поскользнулась и упала в ледяную воду", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски девочки продолжались трое суток. Работу спасателей затрудняло сильное течение и ледяная вода. 

Ранее сообщалось о другой трагедии. Два мальчика утонули в пригороде Атырау. 

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