Юный школьник до слез растрогал казахстанцев, придя на могилу отца
Фото: скриншот видео
2 июня 2023 года в социальных сетях появилось видео с юным школьником, который пришел на могилу отца, чтобы сообщить важную новость. Ролик растрогал пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.
Видео с мальчиком опубликовали в одном из Instagram-пабликов.
"Папа, здравствуй. Смотри, что я получил. Закончил учебу на пятерки. Перешел в третий класс", – говорит школьник на видео.
Поступок мальчика сильно растрогал казахстанцев, некоторые из них даже не сдержали слез:
- "Сил тебе, малыш".
- "Пусть дети будут счастливыми".
- "Пусть твои намерения будут приняты".
- "Пусть Бог сделает твое будущее ярким, малыш".
- "Светлого будущего малышу! Без отца очень тяжело".
- "У тебя все будет хорошо, малыш. Дай Бог, обязательно".
- "Очень тяжело потерять отца в таком юном возрасте. У меня сердце разболелось".
1 июня 2023 года в социальных сетях появилось видео, которое взорвало Казнет. Главный герой – рюкзак и ученик начальных классов, который, по всей видимости, идет домой после школы. Все бы ничего, но пользователей Сети ролик разделил на два лагеря. Если одни порадовались вместе с мальчиком окончанию учебного года и поностальгировали о своем детстве, то другие осудили школьника и его родителей.
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