Юный школьник до слез растрогал казахстанцев, придя на могилу отца

2 июня 2023 года в социальных сетях появилось видео с юным школьником, который пришел на могилу отца, чтобы сообщить важную новость. Ролик растрогал пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Видео с мальчиком опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

"Папа, здравствуй. Смотри, что я получил. Закончил учебу на пятерки. Перешел в третий класс", – говорит школьник на видео.

Поступок мальчика сильно растрогал казахстанцев, некоторые из них даже не сдержали слез:

"Сил тебе, малыш".

"Пусть дети будут счастливыми".

"Пусть твои намерения будут приняты".

"Пусть Бог сделает твое будущее ярким, малыш".

"Светлого будущего малышу! Без отца очень тяжело".

"У тебя все будет хорошо, малыш. Дай Бог, обязательно".

"Очень тяжело потерять отца в таком юном возрасте. У меня сердце разболелось".

1 июня 2023 года в социальных сетях появилось видео, которое взорвало Казнет. Главный герой – рюкзак и ученик начальных классов, который, по всей видимости, идет домой после школы. Все бы ничего, но пользователей Сети ролик разделил на два лагеря. Если одни порадовались вместе с мальчиком окончанию учебного года и поностальгировали о своем детстве, то другие осудили школьника и его родителей.