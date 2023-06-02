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Юный школьник до слез растрогал казахстанцев, придя на могилу отца

Юный школьник растрогал казахстанцев Фото: скриншот видео
2 июня 2023 года в социальных сетях появилось видео с юным школьником, который пришел на могилу отца, чтобы сообщить важную новость. Ролик растрогал пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Видео с мальчиком опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

"Папа, здравствуй. Смотри, что я получил. Закончил учебу на пятерки. Перешел в третий класс", – говорит школьник на видео.

Поступок мальчика сильно растрогал казахстанцев, некоторые из них даже не сдержали слез:

  • "Сил тебе, малыш".
  • "Пусть дети будут счастливыми".
  • "Пусть твои намерения будут приняты".
  • "Пусть Бог сделает твое будущее ярким, малыш".
  • "Светлого будущего малышу! Без отца очень тяжело".
  • "У тебя все будет хорошо, малыш. Дай Бог, обязательно".
  • "Очень тяжело потерять отца в таком юном возрасте. У меня сердце разболелось".

1 июня 2023 года в социальных сетях появилось видео, которое взорвало Казнет. Главный герой – рюкзак и ученик начальных классов, который, по всей видимости, идет домой после школы. Все бы ничего, но пользователей Сети ролик разделил на два лагеря. Если одни порадовались вместе с мальчиком окончанию учебного года и поностальгировали о своем детстве, то другие осудили школьника и его родителей.

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