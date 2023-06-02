Певица Татьяна Буланова вышла замуж третий раз

2 июня 2023 года стало известно о свадьбе российской эстрадной певицы Татьяны Булановой и бизнесмена Валерия Руднева, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации из различных источников, избранник младше артистки на 19 лет.

Первым супругом Булановой был музыкант Николай Тагрин. Второй раз киноактриса вышла замуж за футболиста Владислава Радимова.

На церемонию бракосочетания в знаменитый загс на Английской набережной в Санкт-Петербурге приехала Светлана Бондарчук, которая и опубликовала ряд видео.

Ранее на странице фан-группы певицы в Instagram были опубликованы фотографии с девичника.

24 апреля 2023 года стало известно, что известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик вышла замуж. Супругом стал 34-летний Нурахмет Нуриев, который с 1 декабря является председателем правления ТОО "Корпорация Казахмыс".