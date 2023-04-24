Жансая Абдумалик вышла замуж и опубликовала свадебные фото

Известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик вышла замуж, сообщает Zakon.kz.

Об этом можно судить по фотографиям, которые она опубликовала в Instagram.

На них именитая спортсменка в белом платье стоит рядом с мужем.





Фотографии подписаны фразой: "Forever yours, forever mine. N.K."

Многочисленные подписчики поздравили счастливую шахматистку с радостным событием.

Ранее между казахстанскими шахматистками Жансаей Абдумалик и Бибисарой Асаубаевой начались разборки. Жансая, обвинив организаторов турнира Гран-при Индии в халатности, снялась с турнира. В свою очередь директор Гран-при Нью-Дели ответил на все претензии участников данных соревнований.

