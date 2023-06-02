20 новых арендных домов построят в Акмолинской области в 2024 году

В следующем году в Акмолинской области построят 20 новых арендных домов, сообщает Zakon.kz.

Жилищное строительство набирает хорошие темпы в области, подробнее рассказали на брифинге, организованном региональной службой коммуникаций.

"В области за счет бюджетных средств ведется строительство кредитного и арендного жилья, предоставляемого гражданам, стоящим в очереди, это многодетные, неполные семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и другие категории. На сегодняшний день по области ведется строительство 51 жилого дома. Из них арендное жилье – 13 домов, кредитное – 36 домов. Также строятся 2 дома на 200 квартир для переселения жителей города Атбасар из паводкоопасной зоны", – сообщил заместитель руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Азамат Байкуанышев.

Стало известно, что в текущем году планируется завершить строительство 15 арендных домов.

8 домов на 306 квартир арендного и 7 домов на 380 квартир кредитного жилья. Были отмечены регионы, где появится новое жилье, это 16-квартирный дом в селе Егиндыколь Егиндыкольского района.

45-квартирный в поселке Акмол Целиноградского района, 45-квартирная многоэтажка в городе Акколь Аккольского района, 1 дом из 45 квартир в городе Щучинск Бурабайского района.

Также радует, что в городе Степногорске строятся три дома, каждый из них состоит из 135 квартир. Пристоличный город Косшы динамично развивается, там строят 45-квартирный дом, и конечно же, в административном центре Акмолинской области, в городе Кокшетау, на сегодняшний день строят 7 домов, каждый по 355 квартир.



Стоит отметить, что весной этого года введен в эксплуатацию арендный 40- квартирный дом в городе Кокшетау. По информации Управления строительства, градостроительства и архитектуры, в целом за счет всех источников финансирования планируется ввести в эксплуатацию 650 тыс. кв. м жилья или более 5 тыс. квартир.

С начала 2023 года введено в эксплуатацию 1920 многоэтажек. Акмолинская область занимает 4 место в республике по жилищному строительству, отметим, что регион уступает городам Астана, Алматы и Алматинской области. В целом, работа, направленная на обеспечения доступным жильем от государства, в регионах и городах области продолжается. Об итогах работы компетентные органы периодически отчитываются перед населением и журналистами.

Алма Байгужина