В Акмолинской области создадут свыше 14 тысяч школьных мест

О том, какая работа ведется в сфере строительства объектов образования, на брифинге, организованном региональной службой коммуникаций, рассказал заместитель руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области.

"В текущем году по области ведется строительство 15 школ на 14 528 ученических мест в одну смену, из них завершено строительство 7 школ на 8 400 ученических мест. В рамках программы развития окраин завершено строительство школы на 1200 мест в городе Косшы. К тому же на стадии завершения еще 3 школы по 80 мест, финансируемых из областного бюджета, в селе Буланды района Биржан сал, селе Петровка Сандыктауского района и в селе Жанажол Целиноградского района. На всех объектах проводятся работы по внутренней отделке, завозится технологическое оборудование, проводится благоустройство территории. Общий процент готовности – 75-80%". Азамат Байкуанышев

Сообщается, что на 2025 год переходит завершение строительства школы на 300 мест в поселке Бестобе и строительство школы-интерната на 588 мест в городе Кокшетау. Далее спикер проинформировал о ходе реализации проекта "Комфортная школа" в регионе.

"В рамках исполнения поручения главы государства по реализации пилотного национального проекта "Комфортная школа" для решения проблем дефицита ученических мест, трехсменного обучения и аварийных школ в области предусмотрено строительство 9 школ на 12 200 мест. Из них завершено строительство 6 школ, до конца года запланировано завершение строительства школы на 2000 мест в селе Коянды Целиноградского района, готовность объекта составляет 70%, а также двух объектов в Кокшетау по 1500 мест. Площадь комфортных школ на 15-20% больше, чем у обычных типовых школ, а доля технического оснащения превышает в 4 раза. Большое количество спортивных залов. При мощности 1200 и 1500 мест предусмотрены один большой и два маленьких спортивных зала. Учебные заведения оснащены передовыми STEM-лабораториями, кабинетами робототехники, хореографическим залом, зонами отдыха и коворкинга". Азамат Байкуанышев

Как резюмировал Азамат Сабыржанович, для развития инфраструктуры ведется проектирование по 6 проектам на 2000 ученических мест.

Это строительство 4 школ и 3 дополнительных корпусов. К примеру, в Аршалынском районе школа на 120 мест, Атбасарском – школа на 600 мест, в Бурабайском – пристройка на 300 мест к школе-гимназии №1 города Щучинск, Целиноградском – школа на 600 мест и Кокшетау – дополнительный корпус на 300 мест к школе-гимназии № 11.