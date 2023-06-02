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В Индии пассажирский поезд столкнулся с товарным, есть погибшие и раненые

В Индии пассажирский поезд столкнулся с товарным, есть погибшие и раненые Фото: pixabay
Восемь вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов после столкновения состава с товарным поездом в индийском штате Одиша, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hindustan Times, авария произошла около 19:20 по местному времени (19:50 по времени Астаны) возле станции Баханага Базар, когда поезд направлялся со станции Шалимар недалеко от Калькутты в Ченнаи. Издание пишет, что погибли не менее 30 человек.

К месту аварии направились несколько аварийно-спасательных поездов, 50 машин скорой помощи и несколько пожарных расчетов. В Медицинский колледж Баласора доставили 47 пострадавших, пишет агентство ANI. Всего пострадали 179 человек, уточняет India Today.

В марте в Бразилии поезд сбил школьный автобус.

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