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Нарколог назвал эффективные способы бросить курить

Нарколог назвал эффективные способы бросить курить Фото: pixabay
Специалист дал совет, как бросить курить при помощи сочетания фармакотерапии и психолога, сообщает Zakon.kz.

По словам врач-психиатра и нарколога Олега Кутушева в интервью Lenta.ru, такая комбинация является самым эффективным способом борьбы с зависимостью.

Врач отметил, что основными задачами психотерапевтической коррекции являются информирование пациента о механизмах и последствиях злоупотребления, оказание ему психологической поддержки, формирование и усиление мотивации на отказ, а также проработка шагов, направленных на изменение привычного зависимого поведения на здоровый образ жизни.

"В любом случае эффективность помощи независимо от контингента больных возрастает при обеспечении доступности и персонализации лечебных воздействий", - отметил нарколог.

По его словам, лишь небольшой процент курящих способен самостоятельно отказаться от вредной привычки.

Однако, прием фармацевтических препаратов нужно начинать после консультации с врачом. Не стоит также ожидать волшебного эффекта.

"Различные формы — таблетки, жевательные резинки, пластыри, спреи, дозировки и схемы приема в некоторых случаях могут помочь в одномоментном полном отказе от курения и даже в постепенном, подразумевающим поэтапное замещение сигарет лекарственным препаратом", - обратил внимание специалист.

Нарколог рассказал, что эффективность таких методов лечения, как иглорефлексотерапия, нормобарическая гипокситерапия и транскраниальная электростимуляция, тоже доказана клиническим опытом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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