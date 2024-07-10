Психолог назвал легкий способ бросить курить

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Александр Кононов рассказал, что может помочь бросить курить, сообщает Zakon.kz.

Специалист отметил, что отказаться от вредной привычки реально, если вместо затяжки подышать в трубочку от коктейля. И еще один способ – леденцы.

"Замените сигарету чем-то похожим. Возьмите трубочку от коктейля и подышите через нее. Многие заменяют сигарету леденцами, но они задействуют область губ и язык человека, а бронхо-легочная система остается неактивной. Тогда как в процессе курения меняется ритм дыхания", – заявил NEWS.ru Кононов.

По его словам, бросить курить также поможет дыхательная гимнастика. Этот метод совместить с трубочкой от коктейля.

"Поможет дыхательная гимнастика в те моменты, когда вы обычно курите. Лучше совместить с трубочкой от коктейля, обрезанной до длины сигареты. Дышать нужно примерно столько же, сколько вы обычно тратили на курение. Ну и, конечно, будет полезным обратиться к специалистам", – подытожил Кононов.

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