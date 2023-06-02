Названы продукты для снятия стресса и тревоги

Какие продукты помогают снизить уровень стресса и тревоги, рассказала 2 июня Zakon.kz российский врач высшей категории Анна Гончарова.

В беседе с Pravda.Ru она отметила, что допустимо съесть рыбу или морепродукты со свежими овощами, выпить бокал белого или розового вина.

По ее словам, на летний ужин идеально подойдут авокадо с креветками. Кроме того, хорошо подойдет и запеченная груша с рикоттой.

"Также помогут жареный сыр типа "Камамбера" с малиновым вареньем или брусничным клюквенным джемом; салат из смеси сладких перцев "Светофор", заправленный разнообразными ягодными соусами, бальзамическим уксусом, посыпанный орехами, семенами", – отметила диетолог Гончарова.

Специалист уточняет, что перечисленные блюда повысят уровень триптофана и серотонина в организме, улучшат настроение.

Дополняя, она заявила, что такой легкий ужин поддерживает нормальный уровень глюкозы и вредных жиров, восстанавливает функциональную работу систем печени, которые избавляют организм от токсинов.

"Самое главное, что эта пища принесет удовольствие, поскольку речь идет о красивых, ароматных и низкокалорийных блюдах", – заключила эндокринолог.

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