Принц Гарри и Меган Маркл перестанут критиковать августейших родственников

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл больше не планируют издавать мемуары и снимать сериалы с критикой королевской семьи, сообщает Zakon.kz.

По их словам, им больше нечего сказать по этому поводу, пишет The Sun.

По словам источников газеты, пара полностью исчерпала рассказ об этом периоде своей жизни. Гарри и Меган надеются, что этот год станет "годом примирения" с королевской семьей.

Они поженились в Виндзорском замке в 2018 году. Будучи герцогом и герцогиней Сассекскими, стали вести жизнь членов королевской семьи, но со временем отдалились от остальных и начали жить самостоятельно, переехав в Канаду, а потом в США.

Перемены в жизни супругов сопровождались несколькими громкими проектами: документальным фильмом Netflix, скандальным интервью с Опрой Уинфри и выходом мемуаров Гарри "Запасной". В этих проектах они резко критиковали королевскую семью. В своей автобиографии Гарри рассказал о драке с принцем Уильямом из-за Меган и многих других деталях частной жизни. В интервью он также рассказывал о своих напряженных отношениях с отцом, королем Чарльзом III, и принцем Уильямом.

После откровений пары общественность начала критиковать и высмеивать Гарри и Меган. Из-за выхода мемуаров принца Чарльз III выселил Гарри и Меган из британской резиденции.

Сейчас супруги, которые давали разоблачительные интервью о британской монархии, выпускали мемуары и снимались в документальных шоу, намерены сосредоточиться на чем-то более созидательном.

Обозреватель также отметил, что в последнее время герцог и герцогиня Сассекские часто бывают на публике порознь. Источники, в частности, сообщают, что принц Гарри сосредоточился на организации Invictus Games - международного соревнования ветеранов, создателем и попечителем которого является. Очередные игры должны пройти в Германии осенью. При этом Меган Маркл якобы постоянно посещает светские мероприятия в Лос-Анджелесе, стараясь завести новые знакомства в среде знаменитостей.





"Они похожи на второсортных звезд реалити-шоу, пытающихся схватиться за что угодно. Я был на вечеринке, и мне показывали сообщения от этой женщины, которая умоляла людей "просто потусоваться" с ней. Она хочет приткнуться хоть куда-то", - так специалист издания по королевской семье Мэтт Уилкинсон процитировал американского телеведущего Тима Диллона.

Как отмечает издание, "людям по всему миру просто надоело их нытье".

