Принц Гарри и Меган Маркл грозят королевской семье новыми разоблачениями

Супруга принца Гарри Меган Маркл собирается опубликовать мемуары с разоблачением королевской семьи, сообщает Zakon.kz.

По информации Lenta.ru, супруга принца Гарри Меган Маркл опубликует книгу воспоминаний с новыми подробностями о жизни в кругу монархов.

После переезда в США Гарри и Меган дали несколько скандальных интервью и сняли документальный сериал для Netflix, а принц Гарри тоже опубликовал мемуары.

Все это время они старательно обходили болезненные для королевской семьи темы: избегали негативных высказываний о Елизавете II и Карле III, скрывали имена родственников, допускавших расистские высказывания.

Как утверждает журнал Closer, ссылающийся на анонимного знакомого Гарри и Меган, на этот раз будет иначе. Они оскорблены тем, что летом королевская семья не пригласила их погостить в резиденции Балморал, и намерены ответить на оскорбление в новой книге.

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