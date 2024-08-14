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Принц Гарри и Меган Маркл грозят королевской семье новыми разоблачениями

Королевская семья, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 01:00 Фото: wikimedia
Супруга принца Гарри Меган Маркл собирается опубликовать мемуары с разоблачением королевской семьи, сообщает Zakon.kz.

По информации Lenta.ru, супруга принца Гарри Меган Маркл опубликует книгу воспоминаний с новыми подробностями о жизни в кругу монархов.

После переезда в США Гарри и Меган дали несколько скандальных интервью и сняли документальный сериал для Netflix, а принц Гарри тоже опубликовал мемуары.

Все это время они старательно обходили болезненные для королевской семьи темы: избегали негативных высказываний о Елизавете II и Карле III, скрывали имена родственников, допускавших расистские высказывания.

Как утверждает журнал Closer, ссылающийся на анонимного знакомого Гарри и Меган, на этот раз будет иначе. Они оскорблены тем, что летом королевская семья не пригласила их погостить в резиденции Балморал, и намерены ответить на оскорбление в новой книге.

Ранее стало известно, что фигурист Петр Чернышев вышел на публику впервые после смерти Анастасии Заворотнюк. Он ответил на вопрос о планах на жизнь.

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