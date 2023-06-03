Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Финал Лиги Чемпионов: где и когда казахстанцам можно будет посмотреть

Финал Лиги Чемпионов: где и когда казахстанцам можно будет посмотреть Фото: championat.com
Финал Лиги Чемпионов, в котором встретятся футболисты "Манчестер Сити" и "Интер" пройдет в ночь с 10 на 11 июня в Стамбуле, сообщает Zakon.kz

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

В Казахстане прямую трансляцию этой игры организуют телеканалы "Qazaqstan" и "Qazsport".

Начало — в 00:50 по астанинскому времени.

Отметим, что на стадии полуфинала "Манчестер Сити" обыграл мадридский "Реал" (5:1 по сумме двух матчей), а "Интер" оказался сильнее "Милана" (3:0 по сумме двух матчей).

До этого "Манчестер Сити" и "Интер" между собой в официальных матчах не встречались.

Кубок чемпионов весит 7,5 килограмма и возвышается на 73,5 сантиметра. "Возможно, это не шедевр искусства, однако все в футболе хотят к нему прикоснуться", - сказал создатель трофея Юрг Штадельманн.

Победитель также получит место в групповом этапе Лиги чемпионов-2023/24. Если, конечно, не гарантирует его через национальный чемпионат.

Читайте также

Юлия Путинцева выбыла из открытого чемпионата Франции

"Актобе" – "Шахтер": поможет ли хозяевам новый газон

Казахстанские гимнастки завоевали два "серебра" на ЧА-2023

Елена Вебер
Манчестер сити Лига Чемпионов Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На день столицы казахстанцы отдохнут 4 дня
Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы
дома в городе призраке
Дома за 2,7 млн тенге продают в "городе-призраке"
В Казахстане планируют открыть пункты приема для беженцев
В Казахстане при массовом наплыве иностранцев планируют открывать пункты временного поселения
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления