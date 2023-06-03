Финал Лиги Чемпионов: где и когда казахстанцам можно будет посмотреть

Финал Лиги Чемпионов, в котором встретятся футболисты "Манчестер Сити" и "Интер" пройдет в ночь с 10 на 11 июня в Стамбуле, сообщает Zakon.kz

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В Казахстане прямую трансляцию этой игры организуют телеканалы "Qazaqstan" и "Qazsport".

Начало — в 00:50 по астанинскому времени.

Отметим, что на стадии полуфинала "Манчестер Сити" обыграл мадридский "Реал" (5:1 по сумме двух матчей), а "Интер" оказался сильнее "Милана" (3:0 по сумме двух матчей).

До этого "Манчестер Сити" и "Интер" между собой в официальных матчах не встречались.

Кубок чемпионов весит 7,5 килограмма и возвышается на 73,5 сантиметра. "Возможно, это не шедевр искусства, однако все в футболе хотят к нему прикоснуться", - сказал создатель трофея Юрг Штадельманн.

Победитель также получит место в групповом этапе Лиги чемпионов-2023/24. Если, конечно, не гарантирует его через национальный чемпионат.