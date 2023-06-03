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Счастливый случай: американец купил лотерейный билет по ошибке и сорвал джекпот

Счастливый случай: американец купил лотерейный билет по ошибке и сорвал джекпот Фото: pixabay
В штате Мэриленд 40-летний мужчина купил по ошибке не один лотерейный билет, а два, последний из которых оказался выигрышным. И таким образом он снял джекпот в 50 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz

По информации агентство UPI победитель сказал, что он и его жена планируют использовать выигрыш, чтобы погасить свои долги.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда сорвал куш в лотерею и заявил, что выиграл благодаря помощи богов. 

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