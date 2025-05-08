Забытый лотерейный билет принес американке более 103 миллионов тенге

Жительница штата Южная Каролина несколько дней носила в кошельке лотерейный билет, не зная, что он выигрышный, сообщает Zakon.kz.

По информации People, билет купил супруг победительницы. Американка положила его в кошелек и забыла об этом. Проверила билет женщина только после того, как случайно нашла его внутри бумажника. Стерев верхний слой, она обнаружила, что выиграла 200 тыс. долларов (более 103 млн тенге).

"Было здорово выиграть", – призналась женщина.

Американка заявила, что больше не будет беспокоиться из-за привычки мужа часто играть в лотерею.

Супруги рассказали изданию, что планируют потратить призовые деньги на путешествия. Кроме того, мужчина задумал купить еще два лотерейных билета, чтобы снова испытать удачу.

Ранее сообщалось, что китаянка нашла в храме выигрышный лотерейный билет и отдала его полиции.