В Усть-Каменогорске ДЧС-ники спасли щенка, упавшего в колодец

Сотрудники ДЧС ВКО спасли четвероногого который упал в колодец на глубине более 2-х метров, сообщает Zakon.kz

Как сообщает пресс-служба ведомства щенок провалился колодец на бульваре Гагарина. Прибыв на место, специалисты экстренной службы сначала пытались вызволить животное с помощью петли для отлова, но не дотянулись до малыша.

Затем спасатели разобрали поверхность колодца и спустились в яму. Благодаря упорству и своему профессионализму благополучно достали щенка на поверхность.

Кинолог ОСО ДЧС ВКО угостила четвероного "беднягу" за проявленное терпение сосиской, которую щенок то ли от испуга, то ли от голода быстро "слопал".