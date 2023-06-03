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В Усть-Каменогорске ДЧС-ники спасли щенка, упавшего в колодец

В Усть-Каменогорске ДЧС-ники спасли щенка упавшего в колодец Фото: скриншот с видео
Сотрудники ДЧС ВКО спасли четвероногого который упал в колодец на глубине более 2-х метров, сообщает Zakon.kz

Как сообщает пресс-служба ведомства щенок провалился колодец на бульваре Гагарина. Прибыв на место, специалисты экстренной службы сначала пытались вызволить животное с помощью петли для отлова, но не дотянулись до малыша.

Затем спасатели разобрали поверхность колодца и спустились в яму. Благодаря упорству и своему профессионализму благополучно достали щенка на поверхность.

Кинолог ОСО ДЧС ВКО угостила четвероного "беднягу" за проявленное терпение сосиской, которую щенок то ли от испуга, то ли от голода быстро "слопал".

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