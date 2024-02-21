В Костанае спасли девочку, упавшую в колодец

Фото: unsplash

В микрорайоне Аэропорт города Костаная в тепловой колодец по неосторожности упала 7-летняя девочка. На место происшествия выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС, сообщает Zakon.kz.

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