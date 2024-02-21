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Законодательство РК

В Костанае спасли девочку, упавшую в колодец

девочку спасли в Костанае Фото: unsplash
В микрорайоне Аэропорт города Костаная в тепловой колодец по неосторожности упала 7-летняя девочка. На место происшествия выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Спасателям также помогал неравнодушный прохожий мужчина.

"В колодце находилась вода высотой 60-70 см. Спасатели извлекли ребенка из колодца и передали бригаде скорой помощи. МЧС призывает родителей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности с детьми".Пресс-служба МЧС РК


Ранее сообщалось, что в Алматы сотрудники СГО чудом спасли тонувшего ребенка.

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Елена Беляева
Костанай Костанайская область
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