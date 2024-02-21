В Костанае спасли девочку, упавшую в колодец
Фото: unsplash
В микрорайоне Аэропорт города Костаная в тепловой колодец по неосторожности упала 7-летняя девочка. На место происшествия выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС, сообщает Zakon.kz.
Спасателям также помогал неравнодушный прохожий мужчина.
"В колодце находилась вода высотой 60-70 см. Спасатели извлекли ребенка из колодца и передали бригаде скорой помощи. МЧС призывает родителей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности с детьми".Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что в Алматы сотрудники СГО чудом спасли тонувшего ребенка.
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