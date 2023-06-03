Стало известно, сколько заработала Юлия Путинцева на "Ролан Гаррос"

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева заработает 142 000 евро за участие в турнире "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz Путинцева дошла до третьего круга и кроме хорошего гонорара она получит еще и 130 рейтинговых очков.

Как сообщали ранее в первом круге казахстанка победила бельгийку украинского происхождения Марину Заневскую (89-е место) - 7:5, 7:6, во втором круге сенсационно прошла китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь (19-е место) - 6:3, 4:6, 6:2, а в третьем круге потерпела поражение от представительницы США Слоан Стивенс (30-е место) - 3:6, 6:3, 2:6.

Отметим, в этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" составляет 18 022 000 евро. Победительница турнира заработает 2 300 000 евро и получит 2000 рейтинговых очков.

Теперь на "Ролан Гаррос-2023" нам остается болеть только за нашу Елену Рыбакину, которая в третьем круге сегодня встретится с испанкой Cара Соррибес Тормо.

За выход в третий круг французского первенства Рыбакина заработала 142 000 евро (67 802 160 тенге) призовых денег.