Юлия Путинцева проиграла россиянке в третьем круге "Ролан Гаррос -2025"

Завершился матч третьего круга "Ролан Гаррос"-2025" в женском одиночном разряде. Казахстанка Юлия Путинцева проиграла шестой ракетке мира российской теннисистке Мирре Андреевой, сообщает Zakon.kz.

Игра закончилась победой 18-летней Андреевой в двух сетах – 6:3, 6;1.

Матч продлился 1 час 16 минут. Андреева выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Путинцева ни разу не подала навылет, один раз сделала двойную ошибку.

Теперь казахстанка досрочно завершила выступление на "Ролан Гаррос-2025". Ранее Путинцева победила теннисистку Солану Сьерру из Аргентины – 7:6, 6:2, а затем Джоанну Гарленд из Тайваня – 7:6, 6:3.

Соперницей Андреевой в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции станет победительница матча между экс-россиянкой Дарьей Касаткиной, выступающей за Австралию, и Паулой Бадосой из Испании.