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Медики рассказали, о чем говорит постоянная усталость

Медики рассказали, о чем говорит постоянная усталость Фото: pixabay
Российский врач-терапевт Ирина Андреева отметила, что усталость — один из злейших врагов организма, затрагивающий почти все, что мы делаем, однако большинство медицинских работников не знают эффективного лекарства, сообщает Zakon.kz.

"Усталость – один из самых сложных симптомов, с которыми может столкнуться врач. За этим может стоять все что угодно. Важно проверить анализ крови, показатели воспаления, функцию почек и щитовидной железы, содержание железа, ферритин и запасы железа", – отметила Андреева в беседе с МедикФорум.

По ее словам, витамин Д, а также витамины группы В и фолиевая кислота. В подавляющем большинстве случаев эти обследования не дают никаких результатов. "И когда я действительно что-то нахожу, это обычно дефицит железа. Иногда встречается также гипотиреоз".

Медработники сходятся во мнении, что в большинстве случаев ноющее чувство усталости связано с количеством стресса в жизни человека.

Ранее мы писали о том, как победить стресс.


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