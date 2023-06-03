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Автор герба Казахстана встретился с военнослужащими Вооруженных сил

люди Фото: Министерство обороны РК
В канун Дня государственных символов РК в инженерно-саперной бригаде Конаевского гарнизона прошел торжественный митинг с участием создателя герба Казахстана Жандарбека Малибекова.

Флаг, Герб, Гимн – символы идентичности страны и ее суверенитета. Встреча с человеком, который воплотил в гербе идеалы народа, его чаяния и стремления, стало настоящим событием для военнослужащих.

Под исполнение Государственного гимна знаменная группа вынесла Флаг и Герб Республики Казахстан. С особой датой в календаре страны личный состав поздравил заслуженный деятель Казахстана Жандарбек Малибеков.

государственные символы

Фото: Министерство обороны РК

Он рассказал об истории создания символов молодого государства. На заре независимости в 1992 году вышло постановление Президиума Верховного Совета об образовании рабочей группы по подготовке новой государственной символики Республики Казахстан.

люди в форме

Фото: Министерство обороны РК

"Был объявлен конкурс проектов герба, флага и гимна. В нем приняли участие многие талантливые поэты, композиторы, художники и архитекторы. В конце апреля 1992 года я сдал свою работу в канцелярию Верховного Совета Республики Казахстан. Всего на рассмотрении комиссии было 293 проекта герба", – раскрыл некоторые подробности почетный гость.

Государственная атрибутика, в которой нашли воплощение вековые ценности народа, сопровождает воина и в повседневной жизни при заступлении на боевое дежурство, и в торжественные моменты.

Мероприятие, посвященное Дню государственных символов, завершилось концертом, вызвавшим чувство гордости за страну, объединяющую сегодня под единым шаныраком почти 20 миллионов казахстанцев.

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