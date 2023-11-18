20-миллионный казахстанец родился в семье офицера Вооруженных сил

Военнослужащие Талдыкорганского гарнизона приняли участие в торжественной выписке из роддома супруги и сына военнослужащего авиационной базы майора Мухтара Азимбаева, сообщает Zakon.kz.

Его ребенок оказался в числе пяти детей, родившихся 14 ноября в 8.10 утра и признанных 20-миллионными жителями Казахстана.

Мухтар Азимбаев – выпускник Военного института Сил воздушной обороны Актобе. Службу в Вооруженных силах начинал с должности офицера командно-тактического боевого управления авиации. Сегодня он – руководитель полетов ближней зоны войсковой части 21751. Его супруга, Диана Азимбаева, – сотрудник платежного центра Талдыкоргана.

Мухтар и Диана поженились в 2015 году. И вот спустя восемь лет супруги стали многодетными родителями. Дочь Айзере родилась в 2016 году. Сын Мухаммадамин – в 2018-м, Мейран – в 2020-м.

О том, что день рождения их четвертого ребенка Айсултана совпал с моментом фиксации двадцатимиллионного жителя страны, родители узнали из сообщения президента в Twitter.



Еще в роддоме семью жетысусцев поздравил аким области Бейбит Исабаев. Он пожелал малышу и родителям здоровья, вручил семье свидетельство о рождении ребенка особого образца и передал подарок от имени Президента. Директор Жетысуского областного филиала АО "Отбасы банк" Жасулан Курмангалиев подарил семье Азимбаевых сертификат на два миллиона тенге. В будущем эти средства могут пойти для оплаты обучения или в качестве первоначального взноса на покупку жилья для Айсултана.

Заместитель командира авиационной базы подполковник Айдар Гаухаров передал супругам поздравительный адрес министра обороны. В нем генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что рождение сына в семье офицера – важное событие.

"Уверен в том, что Айсултан станет достойным продолжателем дела отца. Желаю вашей семье мирного неба, здоровья и благополучия" – пожелал он.

Счастливую маму с ребенком сослуживцы встретили с военным оркестром. Они от души поздравили семью Азимбаевых со знаменательным событием.

16 ноября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец.