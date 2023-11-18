20-миллионный казахстанец родился в семье офицера Вооруженных сил
Его ребенок оказался в числе пяти детей, родившихся 14 ноября в 8.10 утра и признанных 20-миллионными жителями Казахстана.
Мухтар Азимбаев – выпускник Военного института Сил воздушной обороны Актобе. Службу в Вооруженных силах начинал с должности офицера командно-тактического боевого управления авиации. Сегодня он – руководитель полетов ближней зоны войсковой части 21751. Его супруга, Диана Азимбаева, – сотрудник платежного центра Талдыкоргана.
Мухтар и Диана поженились в 2015 году. И вот спустя восемь лет супруги стали многодетными родителями. Дочь Айзере родилась в 2016 году. Сын Мухаммадамин – в 2018-м, Мейран – в 2020-м.
О том, что день рождения их четвертого ребенка Айсултана совпал с моментом фиксации двадцатимиллионного жителя страны, родители узнали из сообщения президента в Twitter.
Еще в роддоме семью жетысусцев поздравил аким области Бейбит Исабаев. Он пожелал малышу и родителям здоровья, вручил семье свидетельство о рождении ребенка особого образца и передал подарок от имени Президента. Директор Жетысуского областного филиала АО "Отбасы банк" Жасулан Курмангалиев подарил семье Азимбаевых сертификат на два миллиона тенге. В будущем эти средства могут пойти для оплаты обучения или в качестве первоначального взноса на покупку жилья для Айсултана.
Заместитель командира авиационной базы подполковник Айдар Гаухаров передал супругам поздравительный адрес министра обороны. В нем генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что рождение сына в семье офицера – важное событие.
"Уверен в том, что Айсултан станет достойным продолжателем дела отца. Желаю вашей семье мирного неба, здоровья и благополучия" – пожелал он.
Счастливую маму с ребенком сослуживцы встретили с военным оркестром. Они от души поздравили семью Азимбаевых со знаменательным событием.
16 ноября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец.