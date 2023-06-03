В Алматинской области тренер по карате бил детей

В город Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области, в детском садике "Айжан" тренер по карате занимался рукоприкладством в отношении детей, сообщает Zakon.kz.

С заявлением о том, что инструктор по карате бил детей родители воспитанников группы "Жалын" обратились 26 мая. Факт был подтвержден записями на камерах видеонаблюдения спортивного зала детского сада.

С тренером и сотрудниками детского сада провели собрание. Инструктора по карате привлекли к дисциплинарной ответственности в виде "строгого выговора" за ненадлежащее исполнение обязанностей и несоблюдение педагогической этики.

После инструктор уволился с работы по собственному желанию.

В свою очередь родители детей обратились с заявлением в Енбекшиказахский РОВД. В настоящее время проводятся следственные работы.