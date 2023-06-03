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Реджеп Эрдоган вступил в должность президента Турции

Вступил в должность президента Турции Фото: tccb.gov.tr
В Анкаре состоялась церемония инаугурации переизбранного на пост президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Zakon.kz.

Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент) на церемонии.

Сначала он получил свой мандат от временного председателя парламента страны Девлета Бахчели, а затем принес присягу. Обязанности президента Эрдоган будет исполнять до 2028 года.

"Клянусь своей честью и достоинством в присутствии великой турецкой нации и истории, что буду работать изо всех сил, чтобы беспристрастно выполнить свой долг", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

На инаугурации президента Турции присутствуют высокопоставленные лица из 78 стран, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

28 мая в Турции прошел второй тур выборов президента страны. ЦИК объявил действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана победителем голосования. Он получил 52,14% после обработки свыше 99% бюллетеней, тем самым продлив еще на пять лет свое 20-летнее пребывание у власти.

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