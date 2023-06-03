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На "Ролан Гаррос-2023" не осталось ни одного представителя Казахстана

Теннис Болезнь РГ-2023 Фото: ktf.kz
Седьмой игровой день Открытого чемпионата Франции стал неудачным для казахстанских теннисистов. Трое из них завершили свои выступления на кортах Парижа. Тем самым, на "Ролан Гаррос-2023" нет больше участников из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Если казахстанские теннисисты в парном разряде Александр Недовесов и Анна Данилина проиграли на корте, то чемпионка "Уимболдона-2022" Елена Рыбакина 3-го июня не смогла даже на него выйти из-за состояния здоровья. Четвертая ракетка мира снялась с "Ролан Гаррос".

Я не спала две ночи, у меня была температура. Сегодня вышла на разминку и поняла, что не могу играть. Сняться с турнира было правильным решением. Очень жаль, что так получилось, но, наверное, такова жизнь.Елена Рыбакина

Между тем, Александр Недовесов в тандеме с мексиканцем Мигелем Ангелом Рейесом-Варела не смогли обыграть главных фаворитов французского первенства, первых сеяных Н.Скупски (Англия)/В.Кулхов (Голландия) - 5:7, 4:6. 

Затем огорчила своих поклонников Анна Данилина, которая в Париже играет с Тимея Бабош. Казахстано-венгерский дуэт уступили 14-м номерам "Ролан Гаррос-2023" Хао-Чинг Чан/Латиша Чан (оба Тайпей) - 6:7, 3:6. 

Таким образом, семь казахстанцев завершили свои выступления на нынешнем Открытом чемпионате Франции.    

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Анна Данилина Рыбакина Елена
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