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Вторая ракетка Казахстана выбыл из "Ролан Гаррос" во втором круге
Фото: KTF
Казахстанский теннисист Александр Шевченко 31 мая завершил свое выступление в одиночном разряде "Ролан Гарроса", сообщает Zakon.kz.
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Во втором круге он со счетом 4:6, 2:6, 6:0, 3:6 уступил хозяину корта – французу Курентину Муте.
Встреча продлилась два часа и 56 минут.
Ранее сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч второго круга на Открытом чемпионате Франции. Четвертая ракетка мира уверенно обыграла Аранчу Рус (50 WTA, Нидерланды).
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