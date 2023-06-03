Турция по просьбе НАТО направит свой спецназ в Косово

Турция направит батальон сил спецназначения в самопровозглашенную республику Косово 4–5 июня по запросу НАТО, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Отмечается, что в качестве резервного подразделения был развернут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады в городе Кыркларели, который ранее был выделен силам НАТО для Косово.

"Планируется, что наше подразделение будет переведено в Косово 4–5 июня 2023 года", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Турция внимательно следит за развитием событий на Балканах и призывает к сдержанности сторон и урегулированию недавних событий в Косово.



26 мая произошло очередное обострение на севере Косова и Метохии. В нескольких муниципалитетах, население которых представляет сербское большинство, начались протесты из-за итогов прошедших выборов, на которых победили албанцы, несмотря на рекордно низкую явку (3,47 процента), поскольку местное население выборы бойкотировало. Сербские протестующие требовали отмены результатов и отставки глав муниципалитетов. В ответ на это косовская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в некоторых муниципалитетах. В результате столкновений были ранены 52 серба и 41 миротворец международных сил безопасности в Косове (KFOR), действующих под эгидой НАТО.





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Президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в "желании спровоцировать большой конфликт между сербами и НАТО". Косовский президент Вьоса Османи, в свою очередь, допустила проведение новых выборов в северных муниципалитетах с участием граждан-сербов.

После столкновений руководство НАТО решило направить на север Косово дополнительные силы численностью 700 военнослужащих и привести еще один батальон в состояние повышенной готовности.