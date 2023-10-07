В Косово прибыли 200 военных НАТО

В НАТО сообщили, что 200 британских военных направлены в Косово, чтобы усилить находящийся в непризнанной республике контингент KFOR, передает Zakon.kz

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте альянса, причиной для усиления стали атака на косовскую полицию 24 сентября и рост напряжённости в регионе. Подкрепление присоединится к уже находящемуся в Косове контингенту, численность которого составляет 400 военнослужащих. Также говорится, что Правительство Румынии вышлет ещё сотню военных для усиления группы KFOR.

В НАТО назвали усиление сил в Косово "разумным шагом", необходимым для поддержания безопасной среды и свободы передвижения для всех людей в Косово.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика без номеров перекрыли мост в районе села Баньска, стреляли в сторону правоохранителей. Один из раненых скончался. А днём в населённом пункте снова началась стрельба. В Косове сообщили об уничтожении четверых нападавших. Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер на фоне растущей напряжённости призвал немедленно бомбить Белград. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не хочет войны с Косовом и не собирается вводить войска. Позже он также сказал, что Белград привлечёт к ответственности виновных в стрельбе. 29 сентября совет Североатлантического альянса разрешил задействовать дополнительные силы НАТО для Косова (KFOR) в целях "стабилизации ситуации" в регионе.