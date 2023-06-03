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Казахстанские гимнастки завоевали еще три медали на ЧА

Завоевали еще три медали на ЧА Фото: Instagram/kazgymfederation
Казахстанские гимнастки завоевали еще три медали на чемпионате Азии по художественной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

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Финалы по отдельным видам в индивидуальных и групповых упражнениях завершились в столице Филиппин Маниле, передает пресс-служба Казахстанской федерации гимнастики.

В личных состязаниях наша соотечественница Эльжана Таниева завоевала "серебро" в упражнениях с обручем и лентой, а также "бронзу" в выступлении с мячом и булавой. Так казахстанка отметилась уже четвертой медалью на ЧА.

По итоговым результатам финалов с мячами и лентами 3+2 наша команда в составе Айданы Шаяхметовой, Асель Шукирбай, Аяулым Кадир, Аружан Касенова, Аксункар Абдрахман и Аружан Калсаевой заняла третье место.

Днем ранее представительницы нашей команды уже завоевали два "серебра" на ЧА-2023.

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Константин Вноровский
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