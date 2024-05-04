Казахстанские гимнастки взяли еще два "золота" на ЧА-2024

4 мая представительницы команды Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы и Эльжана Таниева завоевали золотые медали чемпионата Азии в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба НОК РК, сначала Эльжана Таниева успешно выступила в финале упражнений с обручем на чемпионате Азии, где она не имела себе равных. Казахстанка за свое выступление набрала 33,90 балла. Второе место досталось Рейна Мацусака из Японии – 33,30, а Айбота Ертайкызы стала третьей – 33,25.





Далее отличилась Айбота Ертайкызы, которая завоевала золотую медаль чемпионата Азии в финале упражнений с лентой. Чемпионка получила от судей 32,90 балла. В призовую тройку вошли Тахмина Икромова из Узбекистана – 32,50, и японка Рейна Мацусака – 31,30.

Стоит отметить, что Ертайкызы стала второй в упражнениях с мячом и третьей в упражнениях с обручем.

В итоге, к заключительному дню азиатского чемпионата по художественной гимнастике в нашей копилке три награды высшей пробы.

Днем ранее лидер женской сборной Казахстана Эльжана Таниева сумела выиграть золотую медаль Чемпионата Азии-2024 и квалифицировалась на Олимпийские игры в Париже.

А в первый день соревнований казахстанские гимнастки стали третьими в групповом многоборье.

