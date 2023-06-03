Токаев прибыл во дворец "Кулие" для участия в церемонии инаугурации Эрдогана

Фото: akorda.kz

Глава государства прибыл во дворец "Кулие" для участия в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Zakon.kz.

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