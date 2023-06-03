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Токаев прибыл во дворец "Кулие" для участия в церемонии инаугурации Эрдогана

Прибыл во дворец "Кулие" для участия в церемонии инаугурации Эрдогана Фото: akorda.kz
Глава государства прибыл во дворец "Кулие" для участия в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарта Токаева в резиденции президента встретил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Акорда.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент) на церемонии.

В Анкару с рабочим визитом глава государства прибыл 3 июня.

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