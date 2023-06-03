Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Эрдоган поблагодарил Токаева за личное участие в церемонии инаугурации

Поблагодарил Токаева за личное участие в церемонии инаугурации Фото: tccb.gov.tr
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган искренне поблагодарил главу нашего государства Касым-Жомарта Токаева за его личное участие в церемонии инаугурации, сообщает Zakon.kz.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, передает Акорда.


Для участия в церемонии глава государства прибыл во дворец "Кулие". В резиденции его встретил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Акорда.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции.

Помимо лидера Казахстана в торжественном мероприятии приняли участие представители свыше 90 делегаций, включая более 40 глав иностранных государств, правительств и парламентов, а также международных организаций.

Читайте также

На церемонии инаугурации Токаев поздравил Эрдогана с переизбранием

Реджеп Эрдоган вступил в должность президента Турции

В правительстве обсудили уровень запасов продовольствия в стране

Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт Эрдоган Реджеп Тайип Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
дома в городе призраке
Дома за 2,7 млн тенге продают в "городе-призраке"
На день столицы казахстанцы отдохнут 4 дня
Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы
В Казахстане планируют открыть пункты приема для беженцев
В Казахстане при массовом наплыве иностранцев планируют открывать пункты временного поселения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления