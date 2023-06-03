Эрдоган поблагодарил Токаева за личное участие в церемонии инаугурации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган искренне поблагодарил главу нашего государства Касым-Жомарта Токаева за его личное участие в церемонии инаугурации, сообщает Zakon.kz.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, передает Акорда.





Для участия в церемонии глава государства прибыл во дворец "Кулие". В резиденции его встретил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Акорда.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции.

Помимо лидера Казахстана в торжественном мероприятии приняли участие представители свыше 90 делегаций, включая более 40 глав иностранных государств, правительств и парламентов, а также международных организаций.