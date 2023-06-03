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В Астане перекроют еще несколько улиц для ремонта

В Астане перекроют еще несколько улиц на ремонт Фото: Zakon.kz
Сразу на нескольких улицах столицы с 3 по 10 июня текущего года будет ограничено движение транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Ремонт проводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения, говорится в сообщении официального сайта столичного акимата.

Средний ремонт начат на улице Московской на участке от улицы Бекетая до улицы Г. Потанина. В связи с этим с 3 по 10 июня текущего года будет ограничено движение транспортных средств по вышеуказанному участку.

Также начат средний ремонт дороги на пересечении улиц Таскескена и С. Нурмагамбетова. По этой причине 3 июня с 08:00 до 23:00 на перекрестке указанных улиц ограничено движение транспорта.

Кроме того, с 4 по 10 июня будет проводиться ремонт улицы Кенесары от улицы М. Габдуллина до проспекта Республики и от улицы А. Янушкевича до улицы Е. Брусиловского.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать маршрут движения, чтобы избежать заторов на дорогах города.

Ранее стало известно, что в Астане планируют переименовать более 60 улиц.

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