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В Астане планируют переименовать более 60 улиц

В Астане планируют переименовать более 60 улиц Фото: Zakon.kz
В Астане рассматривают переименование более 60 улиц и 15 школ, сообщает Zakon.kz.

О предложении переименовать улицы столицы 1 июня на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Айгерим Молдабаева. 

"В настоящее время есть готовые предложения по новым названиям для более чем 60 улиц и 15 школ. Эти предложения будут включены в повестку предстоящего заседание ономастической комиссии", – отметила она.

По ее данным, в столице насчитывается 17 проспектов, четыре автомагистрали и 1110 улиц. Большинство из них получили новые названия после 1997 года в честь выдающихся личностей и исторических топонимов.

С начала 2023 года названия получили девять центральных улиц, одна площадь, вновь образованный район, а также переименованы две улицы, в прошлом году таких элементов было 41.

Улицы города носят такие имена, как выдающегося полководца Султана Бейбарыса, журналиста Аскена Набиева, детского писателя Бердибека Сокпакбаева, известного академика, энергетика Шафика Чокина. А также это имена таких деятелей Казахстана, как Урал Мухамеджанов, Сафуан Шаймерденов, Дукенбай Досжан, Еркегали Рахмадиев и названия таких мест, как Бозок, Ботай, Туймекент.

Между тем в целях укрепления международных связей одна из столичных улиц была названа в честь Гейдара Алиева, который был президентом Азербайджана, а новая площадь получила название "Площадь ООН".

Ранее в Министерстве культуры и спорта сообщили, что в Казахстане при переименовании населенных пунктов и улиц будут учитывать мнение населения.

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