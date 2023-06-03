15-летняя школьница утонула в Карагандинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
15-летняя девочка утонула во время отдыха с одноклассниками в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 3 июня в Нуринском районе Карагандинской области. Девочка 2008 года рождения вместе с одноклассниками отправилась в поход. Школьники отдыхали на побережье реки Нура в трех километрах от села Егинды.
Дети полезли в реку купаться. Около 12:20 девочка утонула.
"К месту происшествия были направлены спасатели-водолазы ДЧС Карагандинской области. В 19:45 силами спасателей тело утонувшей девочки обнаружено и извлечено примерно в 15 м от места происшествия (дно реки сильно заилено, резкие перепады глубин, подводное течение, местами сильное)". Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
Спасатели напоминают об опасности купания в необорудованных местах.
Ранее стало известно, что в водоеме в Актобе утонул мальчик, оставшийся без присмотра.
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