15-летняя школьница утонула в Карагандинской области

15-летняя девочка утонула во время отдыха с одноклассниками в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 3 июня в Нуринском районе Карагандинской области. Девочка 2008 года рождения вместе с одноклассниками отправилась в поход. Школьники отдыхали на побережье реки Нура в трех километрах от села Егинды.

Дети полезли в реку купаться. Около 12:20 девочка утонула.





"К месту происшествия были направлены спасатели-водолазы ДЧС Карагандинской области. В 19:45 силами спасателей тело утонувшей девочки обнаружено и извлечено примерно в 15 м от места происшествия (дно реки сильно заилено, резкие перепады глубин, подводное течение, местами сильное)". Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Спасатели напоминают об опасности купания в необорудованных местах.



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