"Манчестер Сити" седьмой раз в истории выиграл Кубок Англии

Финальный матч Кубка Англии между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" завершился на стадионе Уэмбли в Лондоне. Завоевали Кубок "горожане" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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У победителей дубль сделал Илкай Гюндоган (1-я и 51-я минуты). В составе МЮ гол на счету Бруну Фернандеша (33, с пенальти).

Гюндоган отличился на 12-й секунде — это самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии.

"Ман Сити" завоевал свой седьмой Кубок Англии в истории (1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19, 2022/23).

"Манчестер Сити" выиграл Кубок Англии седьмой раз в своей истории, но у "Манчестер Юнайтед" все еще 12 таких трофеев. Чаще других Кубок Англии завоевывал "Арсенал" – 14 раз.

В прошлом сезоне Кубок Англии завоевал "Ливерпуль".

"Манчестер Сити" имеет шансы оформить требл в текущем сезоне, если обыграет "Интер" в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 10 июня в Стамбуле.

Ранее в Аргентине определились четвертьфиналисты молодежного ЧМ-2023 по футболу.