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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сити" и выиграл Кубок Англии

Футбол Победа Кубок Англии, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 22:03 Фото: Instagram/manchesterunited
25 мая на знаменитом стадионе "Уэмбли" прошел финальный поединок Кубка Англии по футболу, где в дерби "Манчестеров" успех праздновал "Юнайтед" со счетом 2:1 и 13-й раз в своей истории завоевал престижный трофей, сообщает Zakon.kz.

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"Манкунианцы" получили хорошее преимущество уже в первом тайме, когда забили два мяча в ворота "Манчестер Сити". На 30-й минуте матча счет открыл Алехандро Гарначо, спустя девять минут Кобби Майну увеличил результат. 

"Горожане" сумели отквитать один гол только в конце игры, отличился Жереми Доку. 

Таким образом, команда Эрика тен Хага 13-й раз стала победителем Кубка Англии за всю историю проведения турнира.

А для главного тренера "красных дьяволов" это второй трофей под руководством клуба. Ранее голландский специалист выиграл с "МЮ" Кубок английской лиги.

Если наставник "манкунианцев" празднует свою вторую победу у руля "Юнайтед", то казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов заработал свой первый титул в составе своей турецкой дружины "Бешикташ".

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