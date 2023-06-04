Названа самая богатая актриса в мире

47-летняя актриса и бизнесвумен Риз Уизерспун названа самой богатой в мире актрисой, сообщает Zakon.kz.

По данным Forbes, в настоящий момент состояние знаменитости оценивается в 440 миллионов долларов.

Артистка также остается одной из самых высокооплачиваемых звезд в киноиндустрии, отмечает Общественная служба новостей. Известно, что за последний сезон сериала "Утреннее шоу" она заработала 20 миллионов долларов.

Риз также заняла 59-е место в общем списке "Самых богатых женщин Америки, добившихся успеха самостоятельно" за 2023 год.

Пару лет назад голливудская звезда продала контрольный пакет акций продюсерской компании Hello Sunshine за 900 миллионов долларов.

В конце марта Риз Уизерспун объявила о разводе с супругом, агентом по поиску талантов Джимом Тотом. Накануне 12-й годовщины брака, которая должна была состояться 26 марта, она опубликовала в соцсетях их с мужем совместное заявление о расставании.

Среди других перечисленных "богатеек" были телесценаристка Шонда Раймс, комик Эллен ДеДженерес, певицы Тейлор Свифт, Рианна и Мадонна. Хотя все четверо последних и раньше снимались в кино, их основной профессией не было актерское мастерство.

Самой богатой певицей оказалась Рианна, которая со своим 1,4 млрд долларов расположилась на 20 месте.

В топе-100 еще отметились звезда реалити-шоу и предприниматель Ким Кардашьян (21 место, 1,2 млрд), дизайнер Донна Каран (52 место, 510 млн), писательница Нора Робертс (64 место, 410 млн), комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес (73 место, 380 млн), теннисистка Серена Уильямс (89 место, 290 млн) и сценаристка Шонда Раймс (96 место, 250 млн). На первой строчке расположилась бизнесвумен Дайан Хендрикс (15 млрд).

Ранее в в Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем.