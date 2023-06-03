В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Видео доступно в ее сторис.
Танцевала 54-летняя певица с мужем Валерием Рудневым под песню британского певца Элтона Джона.
Свадьба проходила в Санкт-Петербурге. Сначала парочка расписалась в загсе на Английской набережной, а потом отправилась зажигать в отель Four Seasons. Зал был полон гостей. Поздравить артистку приехали множество друзей из шоу-бизнеса.
Новый муж младше артистки на 19 лет. Предложение он ей сделал в середине ноября прошлого года.
Татьяна познакомилась с будущим супругом более двух лет назад. Изначально исполнительница не хотела строить отношения с мужчиной младше ее, но потом изменила свое мнение. Артистка заметила, что их с бизнесменом связывают похожие интересы и взгляды на жизнь.
Свадьба состоялась 2 июня 2023 года.