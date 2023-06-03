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В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем

Попал на видео Фото: Instagram/ann_semenovich
2 июня российская певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Танец звезды 90-х со свадьбы с третьим мужем выложила в Instagram певица Анна Семенович, сообщает Zakon.kz.

Видео доступно в ее сторис.

Танцевала 54-летняя певица с мужем Валерием Рудневым под песню британского певца Элтона Джона.

Свадьба проходила в Санкт-Петербурге. Сначала парочка расписалась в загсе на Английской набережной, а потом отправилась зажигать в отель Four Seasons. Зал был полон гостей. Поздравить артистку приехали множество друзей из шоу-бизнеса.

Новый муж младше артистки на 19 лет. Предложение он ей сделал в середине ноября прошлого года.

Татьяна познакомилась с будущим супругом более двух лет назад. Изначально исполнительница не хотела строить отношения с мужчиной младше ее, но потом изменила свое мнение. Артистка заметила, что их с бизнесменом связывают похожие интересы и взгляды на жизнь.

Свадьба состоялась 2 июня 2023 года.

Айсулу Омарова
Россия Санкт-Петербург
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