Диетолог перечислил продукты, сдерживающие старение
Об этом в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Диетолог подчеркивает, что в рационе должно быть много пищевых волокон: грубого хлеба, гречневой и других круп. При готовке крупы необходимо не разваривать.
Гинзбург также порекомендовал добавлять овощи к каждому приему пищи, есть больше лесных ягод, рыбы, орехов, куркумы, имбиря, зеленого чая, бобовых и кисломолочных продуктов.
По его словам, подобная пища положительно влияет на внешний вид и самочувствие и уменьшает риск роста злокачественных опухолей. При этом к старению, по словам специалиста, ведут трансжиры и подсолнечное масло.
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