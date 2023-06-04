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Диетолог перечислил продукты, сдерживающие старение

Диетолог перечислил сдерживающие старение Фото: pixabay
По словам специалиста, орехи, куркума, зеленый чай, имбирь, лесные ягоды и другие продукты с низкой гликемической нагрузкой помогают сдерживать старение, сообщает Zakon.kz.

Об этом в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог подчеркивает, что в рационе должно быть много пищевых волокон: грубого хлеба, гречневой и других круп. При готовке крупы необходимо не разваривать.

Гинзбург также порекомендовал добавлять овощи к каждому приему пищи, есть больше лесных ягод, рыбы, орехов, куркумы, имбиря, зеленого чая, бобовых и кисломолочных продуктов.

По его словам, подобная пища положительно влияет на внешний вид и самочувствие и уменьшает риск роста злокачественных опухолей. При этом к старению, по словам специалиста, ведут трансжиры и подсолнечное масло.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее специалист назвал продукты для снятия стресса и тревоги.

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