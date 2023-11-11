Врач перечислила продукты, которые необходимы худеющим
По информации "Вечерней Москвы" специалист подчеркнула, что в напитке содержится большое количество катехинов, которые ускоряют обмен веществ и помогают сбросить вес.
Нужно выпивать четыре - пять чашек в день, чтобы процесс похудения значительно ускорился, отметила диетолог.
Молочные продукты содержат в составе кальций, который сжигает жир. Кроме того, они хорошо насыщают организм и дают энергию на длительное время.
Врач пояснила, что благодаря этому снижается чувство голода и человек не съедает лишнего в течение дня.
Редина добавила, что грейпфруты содержат липолитики, которые необходимы худеющим.
А вот к набору веса по мнению диетолога может привести употребление:
- жаренных на масле продуктов;
- фастфуда;
- соусов;
- чипсов и сухариков;
- полуфабрикатов;
- колбас и сосисок.
"Эти продукты нужно исключить из рациона питания или сократить до минимума, потому что их злоупотребление приведет к быстрому набору веса и ожирению", - предупредила врач.
Ранее российский нутрициолог Элина Гейман составила список полезных десертов, которые помогут худеющим.