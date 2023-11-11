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Врач перечислила продукты, которые необходимы худеющим

Врач перечислила продукты, которые необходимы худеющим Фото: Zakon.kz
Врач-диетолог Ольга Редина назвала продукты, которые помогают похудеть. И это молочные продукты, грейпфруты и зеленый чай, сообщает Zakon.kz

По информации "Вечерней Москвы" специалист подчеркнула, что в напитке содержится большое количество катехинов, которые ускоряют обмен веществ и помогают сбросить вес.

Нужно выпивать четыре - пять чашек в день, чтобы процесс похудения значительно ускорился, отметила диетолог.

Молочные продукты содержат в составе кальций, который сжигает жир. Кроме того, они хорошо насыщают организм и дают энергию на длительное время.

Врач пояснила, что благодаря этому снижается чувство голода и человек не съедает лишнего в течение дня.

Редина добавила, что грейпфруты содержат липолитики, которые необходимы худеющим.

А вот к набору веса по мнению диетолога может привести употребление:

  • жаренных на масле продуктов;
  • фастфуда;
  • соусов;
  • чипсов и сухариков;
  • полуфабрикатов;
  • колбас и сосисок.

"Эти продукты нужно исключить из рациона питания или сократить до минимума, потому что их злоупотребление приведет к быстрому набору веса и ожирению", - предупредила врач.

Ранее российский нутрициолог Элина Гейман составила список полезных десертов, которые помогут худеющим.

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