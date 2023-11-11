Врач перечислила продукты, которые необходимы худеющим

Врач-диетолог Ольга Редина назвала продукты, которые помогают похудеть. И это молочные продукты, грейпфруты и зеленый чай, сообщает Zakon.kz

По информации "Вечерней Москвы" специалист подчеркнула, что в напитке содержится большое количество катехинов, которые ускоряют обмен веществ и помогают сбросить вес.

Нужно выпивать четыре - пять чашек в день, чтобы процесс похудения значительно ускорился, отметила диетолог.

Молочные продукты содержат в составе кальций, который сжигает жир. Кроме того, они хорошо насыщают организм и дают энергию на длительное время.

Врач пояснила, что благодаря этому снижается чувство голода и человек не съедает лишнего в течение дня.

Редина добавила, что грейпфруты содержат липолитики, которые необходимы худеющим.

А вот к набору веса по мнению диетолога может привести употребление:

жаренных на масле продуктов;

фастфуда;

соусов;

чипсов и сухариков;

полуфабрикатов;

колбас и сосисок.

"Эти продукты нужно исключить из рациона питания или сократить до минимума, потому что их злоупотребление приведет к быстрому набору веса и ожирению", - предупредила врач.

Ранее российский нутрициолог Элина Гейман составила список полезных десертов, которые помогут худеющим.