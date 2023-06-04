Чем опасен для здоровья черный чай
Эксперт отметила полезность черного чая, поскольку этот напиток содержит значительное количество полифенолов, которые способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и других недугов.
Кроме того, в черном чае избыточно присутствуют аминокислоты, витамины и минералы.Однако следует помнить, что польза черного чая пропадает при его злоупотреблении, так как напиток содержит высокую концентрацию кофеина, который обладает выраженным стимулирующим эффектом и может оказывать вредное влияние на организм при чрезмерном употреблении.
Более того, чрезмерное потребление кофеина может привести к другим осложнениям, включая головную боль, повышенное артериальное давление и учащенное сердцебиение.
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