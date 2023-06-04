Чем опасен для здоровья черный чай

Врач-диетолог Светлана Павличенко прокомментировала, когда употребление черного чая может оказать вредное воздействие на здоровье, сообщает Zakon.kz.

Эксперт отметила полезность черного чая, поскольку этот напиток содержит значительное количество полифенолов, которые способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и других недугов.

Кроме того, в черном чае избыточно присутствуют аминокислоты, витамины и минералы.Однако следует помнить, что польза черного чая пропадает при его злоупотреблении, так как напиток содержит высокую концентрацию кофеина, который обладает выраженным стимулирующим эффектом и может оказывать вредное влияние на организм при чрезмерном употреблении.

Более того, чрезмерное потребление кофеина может привести к другим осложнениям, включая головную боль, повышенное артериальное давление и учащенное сердцебиение.

