Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Чем опасен для здоровья черный чай

чай Фото: freepik
Врач-диетолог Светлана Павличенко прокомментировала, когда употребление черного чая может оказать вредное воздействие на здоровье, сообщает Zakon.kz.

Эксперт отметила полезность черного чая, поскольку этот напиток содержит значительное количество полифенолов, которые способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и других недугов.

Кроме того, в черном чае избыточно присутствуют аминокислоты, витамины и минералы.Однако следует помнить, что польза черного чая пропадает при его злоупотреблении, так как напиток содержит высокую концентрацию кофеина, который обладает выраженным стимулирующим эффектом и может оказывать вредное влияние на организм при чрезмерном употреблении.

Более того, чрезмерное потребление кофеина может привести к другим осложнениям, включая головную боль, повышенное артериальное давление и учащенное сердцебиение.

Читайте также

Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Мухит Турсынали
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
дома в городе призраке
Дома за 2,7 млн тенге продают в "городе-призраке"
На самом большом экране Нью-Йорка запустили ролики в поддержку Димаша
На самом большом экране Нью-Йорка запустили ролики в поддержку Димаша
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления