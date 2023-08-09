Почему крепкий чай опасен для здоровья

Специалисты советуют не портить такую приятную традицию, как пить чай. По их мнению, важно не перестараться и не сделать его слишком крепким. Ведь пить чрезмерный настой может быть вредно для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова отмечает, что для полноценного заваривания чая требуется 5-7 минут, для остальных вариантов чая нужно немного меньше времени.

Если передержать, настой может получиться слишком крутым, ведь в этом случае происходит переэкстракция. Также крепким будет чай, если переборщить с заваркой.

Мансурова уточняет, что на деле же это довольно опасно для здоровья.

Во-первых, употребление такого крепкого чая становится причиной дефицита железа: следствием нехватки железа могут стать проблемы с кожей и волосами, ощущение постоянной и сильной усталости.

Во-вторых, крепкий чай плохо влияет на систему пищеварения. На фоне употребления такого настоя могут проявиться изжога, кислотный рефлюкс, обостряются такие патологии, как язва и гастрит.

В-третьих, страдает нервная система. Как отмечено в публикации "АиФ", вы рискуете познакомиться с повышенной тревожностью, истощением, могут даже, как самый негативный сценарий, появиться галлюцинации.

"Есть риск от крепкого чая получить зависимость, сходную с алкогольной. А так как есть переизбыток кофеина, может нарушиться сон, и начнется сбой циркадных ритмов", – заключила специалист.

Материал по теме Чайные церемонии: как правильно выбрать продукт

Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала, на что нужно обязательно обратить внимание при выборе чая в магазине.